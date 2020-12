Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 22:20 Uhr





Ausgangs einer Rechtskurve verlor der Pkw- Führer die Kontrolle über seinen Pkw und wurde nach rechts von der Fahrbahn getragen. Auf Grund des dortigen Straßengrabens überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach liegend in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.



Der alleinbeteiligte Pkw- Führer wurde zur Abklärung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden.



Im Einsatz waren ein Rettungswagen, der Hubschrauber der Air Rescue, die Freiwillige Feuerwehr Lamparden und die Polizeiinspektion Saarburg mit zwei Streifenwagenbesatzungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

J. Schwarz, PKA

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell