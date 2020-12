Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 09:31 Uhr

Am Mittwoch, den 16.09.2020, ereignete sich gegen 07:40 Uhr auf der B 51 zwischen Taben- Rodt und der Staustufe Taben ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.





Die alleinbeteiligte Pkw- Führerin befuhr die B 51 von Mettlach kommend in Richtung Saarburg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Schutzplanke. Von dort wurde sie abgewiesen, überquerte die Gegenfahrspur und kollidierte mit der linksseitigen Schutzplanke.



Danach kam sie entgegen der Fahrtrichtung der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Fahrspur nach Mettlach zum Stehen.



Sie und ihr im Fahrzeugfond befindlicher Sohn wurden leicht verletzt in ein Trierer Krankenhaus verbracht.



Im Einsatz waren je ein RTW von Saarburg und Zerf, ein Notarzt, die Straßenmeisterei Saarburg sowie die Polizeiinspektion Saarburg mit starken Kräften.



