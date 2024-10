Verkehrsunfall mit Personenschaden

Birkenfeld, B 41 (ots) – In der Nacht vom 15.10.2014 auf den 16.10.2024 kam es auf der B 41 in Höhe des Steinautals zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Der Fahrzeugführer befuhr die B41 in Richtung Steinautal aus Richtung Birkenfeld kommend. In Höhe eines Parkplatzes kam der Fahrer zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte dann auf die Gegenfahrbahn gegen die dortige Leitplanke und wieder zurück an den rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer wurde schwerverletzt. Es entstand Sachschaden am PKW. Durch den Verkehrsunfall wurde eine Leitplanke und ein Verkehrsschild beschädigt.

Die B41 wurde für den Zeitraum von einer Stunde vollgesperrt, da der Fahrer von der Feuerwehr aus dem PKW geborgen werden musste.

Zwecks weiterer Behandlung wurde der Fahrer ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht.



