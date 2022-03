Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hierbei kam es im Begegnungsverkehr zu einer Kollision zwischen einem in Richtung Börfink fahrenden PkW (Ford Transit) und einem entgegenkommenden Traktor.



Durch die Kollision wurde die 51-jährige Beifahrerin des Ford Transit leicht verletzt (Schock) und im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



An dem PkW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, an dem Traktor eine Beschädigung im Bereich eines Reifens/Felge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000 EUR.



Im Einsatz befanden sich ca. 20 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren inkl. Wehrleiter VG Birkenfeld, zwei Rettungsfahrzeuge, ein Rettungshubschrauber inkl. Notarzt sowie eine Streifenbesatzung der Polizei Birkenfeld.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

Tel.: 06782/991-0

E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell