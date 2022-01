Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 20.01.2022 gegen 08.06 Uhr ereignete sich auf der B407, Einmündung zu der B52, Gemarkung Reinsfeld ein Verkehrsunfall.

Beteiligt waren zwei Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer verletzt. Sie wurden nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallörtlichkeit in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die betreffenden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand dürfte ein Fehler beim Linksabbiegen, bei entgegenkommendem Fahrzeugverkehr, unfallursächlich gewesen sein. Im Einsatz waren die Polizei Hermeskeil, die freiwillige Feuerwehr Reinsfeld, die Straßenmeisterei Hermeskeil, das DRK Hermeskeil und ein Notarzt.



