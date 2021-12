Am 22.12.2021 gegen 14:25 Uhr kam es in der Ortslage Oberhambach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 57-jähriger aus der Verbandsgemeinde Birkenfeld befuhr mit seinem PkW Porsche Cayenne die Hauptstraße in Oberhambach in Fahrtrichtung Niederhambach.



In Höhe des Anwesens Nr. 8 kam der allein beteiligte Fahrzeugführer aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer dort befindlichen Grundstücksmauer und kam letztendlich in einem angrenzenden Zaun zum Stillstand. Durch die Kollision erlitt der Fahrer Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Da sich während der Unfallaufnahme Anzeichen auf einen möglichen Alkoholeinfluss ergaben, wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobe angeordnet. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.



Im Einsatz befanden sich ca. 15 Kräfte der FFW Oberhambach und Rinzenberg, ein Rettungswagen sowie die Polizei Birkenfeld.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782/991-0

E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell