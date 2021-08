Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein PKW besetzt mit zwei Personen kam, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor im Weiteren die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte linksseitig der Fahrbahn in einem Waldstück mit einem Baum. Die beiden heranwachsenden Insassen wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlitten schwere Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zwecks Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Im Einsatz waren 3 Notärzte, das Deutsche Rote Kreuz Hermeskeil und Thalfang, 2 Rettungshubschrauber, die Feuerwehren Hermeskeil und Geisfeld sowie die Polizei Hermeskeil. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizei in Hermeskeil.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-91510

Email: pihermeskeil@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pihermeskeil





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell