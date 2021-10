Verkehrsunfall mit Personenschaden – 3 Verletzte nach Auffahrunfall

Am gestrigen Tag ereignete sich gegen 17.56 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw unmittelbar vor dem Kreisverkehr Belginum auf der B 327. Der 90-jährige Unfallverursacher sowie die 27-jährige Unfallbeteiligte befuhren hintereinander die B 327 von Morbach kommend in Richtung Koblenz.

Morbach (ots).



Am gestrigen Tag ereignete sich gegen 17.56 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw unmittelbar vor dem Kreisverkehr Belginum auf der B 327.

Der 90-jährige Unfallverursacher sowie die 27-jährige Unfallbeteiligte befuhren hintereinander die B 327 von Morbach kommend in Richtung Koblenz. Kurz vor dem oben genannten Kreisverkehr musste die Unfallbeteiligte ihr Fahrzeug aufgrund wartenden Fahrzeugen verlangsamen. Der Unfallverursacher bemerkte dies nicht bzw. zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Durch die Kollision zog sich der Unfallverursacher mittlere Verletzungen zu. Die Unfallbeteiligte sowie deren 11-jährige Mitfahrerin zogen sich leichte bis mittlere Verletzungen zu. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen vierstelligen Betrag. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Versorgung der Verletzten und zur Unfallaufnahme musste die B 327 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst mit 2 Notärzten und Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Morbach und Polizeikräfte aus Bernkastel-Kues und Morbach.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

06533-93740

pimorbach.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell