Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Der 17- jährige Zweiradfahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg fuhr aus Richtung Wincheringen kommend durch Soest und anschließend in Richtung Onsdorf. Kurz nach dem Orstausgang befindet sich eine Straßenkreuzung, an der sich zu diesem Zeitpunkt der wartepflichtige 49-jährige PKW-Fahrer, ebenfalls aus dem Kreis Trier-Saarburg, befand. Dieser fuhr in den Kreuzungsbereich ein, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Im Einsatz war neben der Polizei Saarburg ein Rettungsteam des DRK und ein Notarzt sowie die freiwillige Feuerwehr Köllig.



