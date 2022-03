Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person – Vollsperrung der B41

Am Sonntag, 06.03.2022 um 14:34 Uhr kam es auf der B41 in Höhe des Stadtteils Enzweiler zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leichtverletzt wurde.





Ein 49-jähriger Fahrzeugführer befuhr gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern die B41 aus Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Birkenfeld.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 64-jährige Fahrerin ebenfalls die B41 in entgegensetzte Richtung.



Da der 49-jährige nach einem vorausgegangenen Ausweichmanöver irrtümlich annahm, dass die B41 in diesem Bereich zweispurig verläuft, befuhr er in der Folge die linke von zwei Fahrspuren.

Als das Fahrzeug der Geschädigten auf der eigenen Spur entgegenkommen sah, versuchte er noch nach rechts auszuweichen, konnte allerdings eine Kollision nicht mehr verhindern.

Hierdurch lösten die Airbags im Fahrzeug der Geschädigten aus.



Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.



Die 64-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Kontrolle ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht.



Die B41 war für die Dauer der Unfallaufnahme für eine Stunde vollgesperrt.



Im Einsatz waren neben zwei Streifen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, auch zwei Rettungswagen des DRK, sowie die Feuerwehr der Stadt Idar-Oberstein.



