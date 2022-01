Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und erheblichen Sachschaden

Zur genannten Zeit befuhr die 18jährige Unfallverursacherin die B327 von Thalfang kommend in Fahrtrichtung Morbach. In Höhe der Esso-Tankstelle wollte sie nach links auf die K80 in Fahrtrichtung Rapperath abbiegen und ordnete sich hierbei ordnungsgemäß auf der dortigen Abbiegespur ein. Während des Abbiegevorgangs übersah sie jedoch einen entgegenkommenden Fahrer eines Pritschen-LKW, der die B327 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam in der Folge zu einem heftigen Zusammenstoß der Fahrzeuge, die beide hierbei erheblich beschädigt wurden. Wie durch ein Wunder wurde die 18jährige Unfallverursacherin nur leicht verletzt. Sie kam dennoch zur vorsorglichen Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus. Der 31jährige Fahrer des Pritschen-LKW wurde nicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000,- Euro. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit und des damit verbundenen geringen Verkehrsaufkommens kam es an der Unfallstelle zu keinen Behinderungen. Durch den Unfall ausgelaufene Betriebsstoffe mussten von der Straßenmeisterei Bernkastel abgestreut werden. Im Einsatz waren eine Besatzung des DRK, die Straßenmeisterei Bernkastel sowie eine Funkstreife der Polizei Morbach.



