Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am heutigen Donnerstag, 28.04.2022, kam es gegen 13:30 Uhr in Trittenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem PKW.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhren die beiden Fahrzeuge die Moselweinstraße in Trittenheim. Aufgrund des Verkehrs musste der PKW-Fahrer bremsen. Der Fahrer des Kleinkraftrades kam beim starken Bremsen zu Fall und kollidierte mit dem vor ihm fahrenden PKW. Dabei wurde der Fahrer des Kleinkraftrades leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.



