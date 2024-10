Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Donnerstag, 10.10.2024, gegen 09:34 Uhr, ereignete sich auf der L169 zwischen Heimbach und Hoppstädten ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet der Fahrer eines PKWs beim Durchfahren einer Rechtskurve auf regennasser Straße zunächst mit den Reifen nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stellte sich das Fahrzeug quer und schleuderte durch den Straßengraben, wo es letztlich mit der Fahrerseite gegen einen Baum prallte.



Hierdurch wurden der Fahrer und seine Beifahrerin verletzt. Der Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr mit technischen Hilfsmittel befreit werden. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Die Verletzten wurden zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.



Die L169 war im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten voll gesperrt.



Die Feuerwehren aus Hoppstädten, Dienstweiler und der VG Baumholder waren mit insg. 35 Einsatzkräften vor Ort.



