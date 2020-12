Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 14:51 Uhr

Kurz vor 13 Uhr kamen sich zwei Motorradgruppen in einem Kurvenverlauf entgegen. Ersten Ermittlungen zufolge musste ein 24-jähriger Motorradfahrer in dieser Linkskurve einem Radfahrer ausweichen und verlor so die Kontrolle über seine Maschine. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein 44-jähriger Motorradfahrer mit seiner Gruppe entgegenkam. Der jüngere Fahrer befand sich so weit auf der linken Fahrspur, dass er am entgegenkommenden Fahrer links vorbeifuhr. Der 44-Jährige versuchte auszuweichen und stürzte dabei. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand nur geringer Sachschaden.



Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt fort und war bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort.



Die K 80 musste für die Dauer von einer halben Stunde voll gesperrt werden, da auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.



Neben dem Hubschrauber waren ein RTW und die Polizei Morbach mit zwei Streifen vor Ort.



Die Polizei Morbach erbittet Hinweise auf den Fahrradfahrer.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533-93740

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell