Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Der Unfallverursacher fuhr in Fahrtrichtung Nittel gesehen von einem rechtsseitig einmündenden Wirtschaftsweg nach rechts auf die B 419 ein und übersah hierbei den von links kommenden und bevorrechtigten PKW des Unfallgegners. Unmittelbar nach dem Einbiegen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurde ein einjähriges Kind leicht verletzt und musste nach ärztlicher Behandlung vor Ort glücklicherweise nicht in ein Krankenhaus verbracht werden.



Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Pkw.



Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn der B 419 für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt werden.



