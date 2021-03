Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Ein 21 jähriger Autofahrer befuhr die B 327 aus Simmern kommend in Richtung Morbach. An der Einmündung wollte der Fahrer nach links in Richtung Morbach abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah der Mann den entgegenkommenden Pkw eines 40 Jährigen Mannes. In der Folge ereignete sich eine Kollision auf der B 327, bei der beide Autofahrer leicht verletzt wurden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Durch die eingesetzten Beamten der PI Morbach wurde bis zur Bergung der Fahrzeuge die Richtungsfahrbahn der B 327 in Richtung Simmern für rund eine Stunde gesperrt und die entsprechenden Verkehrslenkungsmaßnahmen durchgeführt.

Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.



