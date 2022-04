Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorroller-Fahrer

Am 26.04.2022 kam es gegen 13:45 Uhr auf der L 160 von Fischbach kommend in Fahrtrichtung Niederwörresbach zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Roller-Fahrer.

In einer langgezogenen Rechtskurve, in Höhe des alten Steinbruchs der Fa. Juchem, wurde ein jugendlicher Verkehrsteilnehmer auf seinem Kleinkraftrad nach rechts von der Fahrbahn abgedrängt. Ein dunkler Kleinwagen setzte trotz Gegenverkehr zum Überholen an und hielt den erforderlichen Seitenabstand zum Roller nicht ein. Der 15-jährige Roller-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen kam im Rahmen eines Ausweichmanövers nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er letztlich im Grünstreifen zu Fall kam. Der dunkle Kleinwagen entfernte sich unmittelbar nach dem Überholvorgang unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet nun um Zeugenhinweise bezüglich des dunklen Kleinwagens und des bislang unbekannten Fahrzeugführers. Hinweise können telefonisch, als auch per E-Mail entgegengenommen werden.



