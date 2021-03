Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, 19.03.2021, kam es gegen 09.40 Uhr, im Kreuzungsbereich Kohlenstraße / Am Trimmelter Hof, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Porsche und einem Audi TT. Der Audi befuhr die Straße Am Trimmelter Hof und wollte nach links in die Kohlenstraße abbiegen.

Trier (ots). Am Freitag, 19.03.2021, kam es gegen 09.40 Uhr, im Kreuzungsbereich Kohlenstraße / Am Trimmelter Hof, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Porsche und einem Audi TT.

Der Audi befuhr die Straße Am Trimmelter Hof und wollte nach links in die Kohlenstraße abbiegen. Der Porsche befuhr die Kohlenstraße in Fahrtrichtung Trier-Filsch.

Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt.

Beide Fahrzeugführer gaben an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



