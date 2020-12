Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 01:50 Uhr





Demnach befuhr ein Pkw die B 51 aus Richtung Wawern kommend in Fahrtrichtung Konz. Der zweite Unfallbeteiligte befährt die B 51 in entgegengesetzter Richtung. Der aus Richtung Wawern kommende Pkw möchte von der B 51 auf die L 136 in Richtung Tawern abbiegen und übersieht hierbei den entgegenkommenden, bevorrechtigten zweiten Pkw. Es kommt zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Durch den Unfall wurde die Verursacherin leicht verletzt.



Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen, unter anderem musste die B 51 kurzzeitig voll gesperrt werden. Danach erfolgte für die Dauer der Unfallaufnahme eine einseitige Verkehrsführung.



Im Einsatz war die PI Saarburg sowie die PW Konz.



