Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhren die beiden PKW die B53 in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegevorgang des von Ehrang kommenden PKW kam es zur Kollision mit dem von Schweich in Richtung Ehrang fahrenden PKW. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden in geschätzter Höhe von insgesamt ca. 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Richtungsfahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt; der Verkehr in beide Fahrtrichtungen konnte jedoch geregelt werden.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.



