Verkehrsunfall mit größerem Sachschaden

Am Mittwoch, 23.03.2022, gegen 14:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKWs im Einmündungsbereich der B53 / B422 (Trier-Ehrang).

An beiden beteiligten PKWs entstand ein erheblicher Sachschaden; verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehrs zeitweise geregelt und für kurze Zeit, zwecks Aufladen der beiden nicht mehr fahrbereiten PKWs, gesperrt werden. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.



