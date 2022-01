Verkehrsunfall mit glücklichem Ausgang

Der Fahrer eines VW-Busses kam vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf der Steigungsstrecke in Richtung Windhof in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er hinter der Schutzplanke noch etwa 50 Meter über die angrenzende Wiese, wo er in einem kleinen Waldstück unmittelbar neben einer ca. 10 Meter abfallenden Schlucht zum Stehen kam. Beim Befahren der Wiese wurde ein Baum und ein Zaun beschädigt.

Der 57-jährige Fahrer aus dem Saarland blieb offenbar unverletzt, verließ die Unfallstelle und informierte erst am Folgetag die Polizei über das Unfallgeschehen. Diese veranlasste die Bergung des VW-Busses mittels eines Schwerlastkrans aus dem Waldstück. Die Fahrbahn musste deshalb am Sonntagnachmittag für die Dauer einer Stunde voll gesperrt werden.

Gegen den Fahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Bernd Wagner

Polizeiinspektion Saarburg

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-0

Telefax 06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell