Am frühen Morgen des 15.09.2020 kam es auf der B407 kurz nach der Ortsausfahrt Irsch/Saar in Richtung Vierherrenborn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem freilaufenden Pferd und einem LKW.

Das Tier verendete an der Unfallstelle. Nach Angaben des Pferdehalters haben möglicherweise Wildschweine, die in die Pferdekoppel eindrangen, Panik bei den Tieren ausgelöst, die dann die Koppel verließen und auf die Bundesstraße liefen. Ein zweites ausgebüxtes Pferd ist weiterhin verschollen und wird derzeit von seinem Besitzer gesucht. Es war in den Unfall nicht verwickelt und läuft nun irgendwo orientierungslos umher. Am LKW entstand vergleichsweise geringer Schaden. Zur Absicherung der Unfallstelle und Instandsetzung der Fahrbahn war die Straßenmeisterei Hermeskeil und die Feuerwehr Zerf im Einsatz.



