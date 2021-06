Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Am Montag, 14.06.2021 kam es gegen 07:40 Uhr in der Weberbach zu einem Verkehrsunfall.

Ein smaragdgrüner PKW fuhr vom in Fahrtrichtung Mustorstraße gesehen rechten Fahrbahnrand an und übersah dabei einen in gleicher Fahrtrichtung die Weberbach befahrenden PKW. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden PKW. Am PKW der Geschädigten entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.



Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier unter 0651 97791710 in Verbindung zu setzen.



