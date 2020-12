Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 16:11 Uhr

Der beschädigte Pkw, ein roter Kleinwagen mit Trierer Kennzeichen, parkte im genannten Zeitraum auf den Parkplätzen der Baumärkte Globus, Hornbach, Bauhaus sowie des Drogeriemarktes dm in der Hornstraße.



Der PKW wurde während dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer erheblich an der Beifahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen oder sich sonst um den Schaden zu kümmern.



Hinweise zum Unfall bitte an die Polizeiwache Trier unter 0651 9779 1710 oder jede andere Polizeidienststelle.



