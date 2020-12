Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Am 21.07. 2020 im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr befuhr ein unbekanntes Fahrzeug (vermutlich LKW) die Ortslage Brücken (L 165; Trierer Straße) in Richtung Achtelsbach und verliert hierbei einen geladenen LKW – Reifen.

55767 Brücken (ots) – Am 21.07.2020 im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr befuhr ein unbekanntes Fahrzeug (vermutlich LKW) die Ortslage Brücken (L 165; Trierer Straße) in Richtung Achtelsbach und verliert hierbei einen geladenen LKW – Reifen. In der Folge prallt der Reifen gegen einen am Straßenrand geparkten PKW und kommt auf der Fahrbahn zum Liegen. Hierbei wurde der rechte vordere Kotflügel am PKW beschädigt. Der Fahrzeugführer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, entsprechende Hinweise der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 mitzuteilen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782-9910

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell