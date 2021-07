Verkehrsunfall mit Flucht in Zurlauben – Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch, den 28.07.14:15 Uhr und Donnerstag, den 29.07.2021, 09:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz Zimmerstraße in Zurlauben einen dort abgestellten schwarzen Mercedes C 200 mit TR-Kennzeichen am rechten hinteren Kotflügel.

Anschließend entfernte sich der/die Unfallverursacher/- in von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.



Zeugen des Verkehrsunfalls möchten sich bitte an die Polizeiwache Trier Innenstadt wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiwache Innenstadt

Telefon: 0651-9779-1715

www.polizei.rlp.de/pd.trier



