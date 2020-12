Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 13:31 Uhr

Trier

Verkehrsunfall mit Flucht in Schweich – Zeugen gesucht!

Am Dienstag, den 06.10.2020 wurde in der Zeit zwischen 17:00 – 17:30 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztehaus-Schweich, In den Schlimmfuhren 2, ein grauer VW Polo auf der Beifahrerseite stark beschädigt.