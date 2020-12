Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 22:00 Uhr

Am 12.10.2020 kam es zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr in Saarburg in der Straße „Im Hagen“ zu einem Verkehrsunfall.

Auf Höhe des Anwesens Nr. 12 touchierte der unbekannte Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinter mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel einen dort parkenden weißen Opel Vivaro, so dass es zum Schadenseintritt am Opel gekommen ist. Durch die Kollision verlor der Unfallverursacher seinen Außenspiegel. Dieser wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.



Zeugenhinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-91550





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell