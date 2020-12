Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 13:01 Uhr

Trier

Verkehrsunfall mit Flucht in Igel – Zeugen gesucht

In der Zeit von Montag 28.09.2020, 18:15 Uhr bis Dienstag, 29.09.2020, 05:10 Uhr kam es in der Trierer Straße in Igel zu einem Verkehrsunfall mit Flucht, Hierbei wurde ein am in Fahrtrichtung Trier geparkter PKW von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert und beschädigt.