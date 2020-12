Archivierter Artikel vom 19.09.2020, 18:41 Uhr

Trier

Verkehrsunfall mit Flucht in der Südallee – Zeugen gesucht!

Am 16.09.2020, um 10:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Südallee, in Höhe des dortigen Ärztehauses.