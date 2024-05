Verkehrsunfall mit Flucht des Verursachers

Am Donnerstag den 02.05.2024 kam es gegen 13:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Kreuzungsbereich der Kammerforststraße und Irscher Straße in Saarburg-Beurig.

Anzeige



Dabei befuhr der unfallverursachende Pkw, vermutlich ein schwarzer VW Caddy, die Irscher Straße aus Richtung Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Kammerforststraße. Im dortigen Kreuzungsbereich fuhr der Caddy-Fahrer, entgegen seiner Wartepflicht, in den dortigen Kreuzungsbereich ein und nahm dem aus Richtung B 51 kommenden Fahrer eines weißen Suzukis die Vorfahrt. Der Suzuki Fahrer konnte zwar rechtzeitig ausweichen, verlor allerdings infolgedessen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem rechtsseitig der Kammerforststraße geparkten Pkw. Insgesamt entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Verletzt wurde keiner der beteiligten Personen.



Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nähere Hinweise zu seinem äußeren Erscheinungsbild oder dem durch ihn geführten Pkw bestehen keine.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Wiegert, PK



Telefon: 06581-91550





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell