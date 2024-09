Thalfang

Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am 15.09.2024 kam es gegen 11:28 Uhr an der SHELL-Tankstelle in 54424 Thalfang zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers.