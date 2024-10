Irsch

Verkehrsunfall mit Flucht

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Montag, den 07.10.2024 kam es in der Zerfer Straße in Irsch vor einem Gastronomiebetrieb in der Zeit von 10:00-17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall.