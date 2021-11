Wiltingen

Verkehrsunfall mit Flucht

In der Zeit von Dienstag, 16.11.2021, 21:00 Uhr bis zum Morgen des 17.11.2021 gegen 07:30 Uhr kam es in der Ortslage Wiltingen in der Scharzhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers.