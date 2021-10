Verkehrsunfall mit Flucht

Wiltingen, L 138 (ots) – Am Montag, den 25.10.2021 gegen 10:45 Uhr kam es auf der L 138 zwischen Wiltingen und Schoden zu einer Verlehrsunfallflucht.



Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW der Marke Ford die L 138 aus Richtung Saarburg kommend. Auf Höhe des Friedhofs Wiltingen kam ihr ein weißer Pritschenwagen mit Fahrtrichtung Saarburg entgegen, der aufgrund mangelnder Ladungssicherung mehrere Baueimer von der Ladefläche verlor.

Die Geschädigte konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass eine Kollision mit einem der herabfallenden Eimer unvermeidbar war.

Der Pritschenwagen fuhr weiter Richtung Schoden, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen.

Der Sachschaden an dem Ford wird auf ca. 1000EUR geschätzt.



Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum flüchtigen

Unfallverursacher werden telefonisch an die Polizeiinspektion

Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.



