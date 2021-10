Verkehrsunfall mit Flucht

Wincheringen, L (ots) – Am Dienstag, den 12.10.2021 gegen 20:00 Uhr kam es auf der L 134 zwischen Grenzübergang Wormeldingen und Wincheringen zu einer Verkehrsunfallflucht.



Der Geschädigte fuhr ca. 700 m nach dem Kreisverkehr auf der B 419 in eine Linkskurve, als ein entgegenkommendes Fahrzeug mit dem Fahrzeugheck über die Fahrbahnmitte hinaus ausbrach.

Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW zu verhindern, wich der Geschädigte mit seinem PKW nach rechts aus und kollidierte dabei mit der angrenzenden Schutzplanke.

Der unbekannte Fahrer fuhr Richtung Wincheringen Bahnhof weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern und seine Personalien anzugeben.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen BMW mit Trierer Kennzeichen handeln.



Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum flüchtigen Unfallverursacher werden telefonisch an die Polizeiinspektion Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.



