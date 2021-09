Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitag, den 03.09.2021 gegen 08:00 Uhr ereignet sich in Wincheringen auf der B 419 ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.





Ein schwarzer Golf befährt die B 419 von Nittel kommend in Richtung Palzem.

Beim Befahren des Kreisverkehrs in Höhe Wincheringen / Grenzübergang Wormeldingen kommt das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt das dortige Ortsweisungsschild. Im Anschluss kollidiert der PKW frontal gegen einen weißen Ford S-Max, welcher auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Mitarbeiterparkplatz parkt.



Anschließend fährt der Verursacher wieder über eine Böschung auf die Fahrbahn und entfernt sich von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg

(Tel: 06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.



