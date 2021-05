Verkehrsunfall mit Flucht

Der Geschädigte befuhr mit seinem PKW, VW Golf, die K 133 von Konz in Richtung Wiltingen. In der Rechtskurve der Engstelle kam ihm ein PKW der Marke Audi, neueres Modell, Farbe schwarz, auf seiner Fahrspur, entgegen. Es kam zur Berührung beider Außenspiegel.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.



