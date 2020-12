Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 20:00 Uhr

Schweich (ots). Am Dienstag, dem 13.10.2020, zwischen 07:50 und 17:00 Uhr, wurde ein grauer VW Polo, der am Fahrbahnrand im Einmündungsbereich der Halfenstraße / St.Andreas Straße in Pölich geparkt war, von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502/9157-0



Rückfragen bitte an:



PI Schweich

Telefon: 06502-91570

www.pischweich@polizei.rlp.de





