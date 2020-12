Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 18:01 Uhr

Verkehrsunfall mit Flucht

Trier, Parkplatz Gartenzentrum Lambert (ots) – Am 06.08.2020, zwischen 12:45 Uhr und 13:20 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Gartenzentrum Lambert in der Franz-Georg-Straße 50 in Trier eine Verkehrsunfallflucht.