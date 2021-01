Archivierter Artikel vom 30.11.2020, 06:30 Uhr

Am 29.11.2020 gegen 20:00 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Straße „ Am Rauhen Biehl“. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und touchierte hierbei eine Sandsteinmauer, so dass an dieser erheblicher Sachschaden entstand.

Baumholder (ots). Am 29.11.2020 gegen 20:00 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Straße „ Am Rauhen Biehl“ . Das Fahrzeug kam von der Straße ab und touchierte hierbei eine Sandsteinmauer, so dass an dieser erheblicher Sachschaden entstand. Hinweise auf einen Fahrer oder Fahrzeug liegen zur Zeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Baumholder unter 067839910 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizei Baumholder



Telefon: 067839910

E- Mail: pibaumholder.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell