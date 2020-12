Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 19:10 Uhr

Mehring

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Am Dienstag, 25.08.2020, wurde zwischen 10.00 und 10.20 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Einkaufsmarktes in der Spielesstraße in Mehring ein schwarzer Audi A4 Kombi mit luxemburgischen Kennzeichen am linken vorderen Kotflügel beschädigt.