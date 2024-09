Konz-Oberemmel

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden,Verursacher flüchtig

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

In der Nacht von Freitag, 06.09.2024 auf den Samstag, 07.09.2024 wurde in der Konzer Straße in Oberemmel ein geparkter Pkw erheblich beschädigt.