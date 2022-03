Verkehrsunfall mit einem Verletzten Verkehrsteilnehmer

Am Freitag, 11.03.2021 gegen 14:30 Uhr ereignete sich in Schweich auf der L 141 ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Ein PKW Opel, mit einer 35-jährigen Fahrerin befuhr die L 47 aus Schweich kommend in Richtung Föhren. In Höhe der Einfahrt zum Forellenhof wollte sie nach links abbiegen. Ein 59-jähriger BMW-Fahrer konnte sein Fahrzeug noch hinter dem abbiegenden Opel abbremsen. Die 24-jährige Fahrerin eines Ford konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem vor ihr befindlichen BMW, der wiederum durch den Aufprall auf den vorderen Opel prallte.



Die Fahrzeugführerin des Opel wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von etwa 20.000 EUR.



Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 141 teils voll gesperrt werden. Neben der Polizei Schweich war auch die Autobahnpolizei Schweich im Einsatz.



Da der BWM und der Ford nicht mehr fahrbereit waren, mussten beide Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.



