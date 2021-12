Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ein 82 Jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die K 99 aus Richtung Rapperath kommend in Richtung Morbach. An der Einmündung wollte der Fahrzeugführer vermutlich nach rechts abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 73 Jährigen Autofahrers, der die Hunsrückhöhenstraße aus Richtung Simmern kommend in Richtung Thalfang befuhr. Im Einmündungsbereich kam es dann zu dem folgenschweren Zusammenstoß.

Durch den Verkehrsunfall wurde der Unfallverursacher schwerverletzt.

Der Vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrer wurde leichtverletzt. Sein 75 Jähriger Beifahrer wurde durch den Unfall schwerverletzt. Beide schwerverletzten Personen wurden durch Rettungsdienste in Krankenhäuser verbracht und dort stationär aufgenommen. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden dürfte sich im Bereich eines niedrigen fünfstelligen Betrag bewegen. Im Einsatz vor Ort befanden sich neben den Rettungsdiensten, der Freiwilligen Feuerwehr, Straßenmeisterei Bernkastel-Kues auch eine Streife der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



