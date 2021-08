Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und ca. 100.000EUR Sachschaden auf der B51, Hohensonne

Hierbei befuhr ein 35-jähriger aus der VG Bitburg-Land die B 51 in FR Trier. In einer langgezogenen Linkskurve kurz vor Hohensonne verlor der 35-jährige während eines Überholvorgangs auf regennasser Fahrbahn in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit zwei auf der Gegenfahrbahn befindlichen Fahrzeugen.

In Folge der Kollision entstand an allen drei involvierten PKW Totalschaden. Zudem wurden drei Unfallbeteiligte leichtverletzt, wobei die Beifahrerin des Unfallverursachers zu weiteren medizinischen Untersuchungen in ein Krankenhaus im Stadtgebiet verbracht werden musste.

Während der Unfallaufnahme sowie der Räumung der Unfallstelle musste die B 51 teilweise voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren, neben zwei Streifenteams der PI Trier, ein RTW, ein Notarzt, die SM Trierweiler sowie die freiwilligen Feuerwehren Aach und Beßlich sowie der Wehrleiter der VG Trier-Land.



