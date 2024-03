Am heutigen Vormittag, gegen 07:55 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Wasserliesch ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Schulbusses.

Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr der Schulbus, besetzt mit ca. 30 Kindern, die Mühlenstraße aus Richtung B 419 kommend, dorfeinwärts. An der Einmündung zur Hauptstraße streifte er beim Linksabbiegen aufgrund eines Fahrfehlers eine dortige Hausfassade, so dass diese leicht beschädigt wurde. Am Bus entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Schulleitung wurde umgehend über den Vorfall informiert. Alle im Bus anwesenden Kinder wurden zu dem Vorfall befragt. Dabei klagten fünf Kinder, die sich zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles im rückwärtigen Bereich des Busses befanden, über leichte Nacken-/Kopfschmerzen.

Die betroffenen Eltern wurden von der Schulleitung über den Vorfall informiert.



Die Überprüfung des Busfahrers hinsichtlich seiner Fahreignung ergab keinerlei Anhaltspunkte auf eine Fahruntüchtigkeit.



