Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers

Am Montag, den 09.09.2024 gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in Saarburg in der Straße „Im Hagen“ ein Verkehrsunfall.

Anzeige



Ein bislang unbekannter Unfallverursacher, welcher in Fahrtrichtung Stadtmitte Saarburg fuhr, kollidierte mit seinem rechten Außenspiegel mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß verloren beide Pkw die Abdeckungen der Außenspiegel.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision in Richtung Stadtmitte, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Das Unfallgeschehen wurde durch einen hinter dem Verursacher fahrenden Fahrzeugführer beobachtet. Laut dem Zeugen soll es sich beim Verursacher um einen schwarzen Pkw mit TR – Kennzeichen gehandelt haben.



Weitere Zeugen, die mögliche Angaben zum Unfallhergang tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel. 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PKA Vennemann



Telefon: 06581-91550





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell