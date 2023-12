Verkehrsunfall mit anschließender Flucht am Greifvogelpark Saarburg

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration



Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte ein von Mannebach kommender BMW ,3-er Reihe (Bj.98-07 E46), mit den am Straßenrand aufgestellten Verkehrsschildern des Greifvogelpark Saarburg.

Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile vor Ort kann von einem deutlich erkennbaren Frontschaden am PKW ausgegangen werden.



Im Anschluss verließ der Fahrzeugführer unerkannt die Unfallörtlichkeit.



Sollten Hinweise zu dem flüchtigen PKW oder dem Fahrzeugführer bestehen wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg persönlich oder telefonisch unter der



06581/9155-0



In Verbindung zu setzen.



